Putin, Ukrayna ile Barış Anlaşması Müzakerelerine Açık

Putin, Ukrayna ile Barış Anlaşması Müzakerelerine Açık
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna ile barış anlaşması müzakere etmeye hazır olduğunu belirtti. Ancak Putin’in asıl amacının Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmak olduğunu vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile bir barış anlaşmasını müzakere etmeye hazır olduğunu belirterek, "Başkan Putin defalarca Ukrayna çözümünü mümkün olan en kısa sürede barışçıl bir sonuca ulaştırma arzusundan bahsetti" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile bir barış anlaşmasını müzakere etmeye hazır olduğunu ancak Rusya'nın asıl amacının Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmak olduğunu altını çizdi. Peskov, "Başkan Putin defalarca Ukrayna çözümünü mümkün olan en kısa sürede barışçıl bir sonuca ulaştırma arzusundan bahsetti. Bu uzun bir süreç, çaba gerektiriyor ve kolay değil. Bizim için asıl önemli olan hedeflerimize ulaşmaktır. Hedeflerimiz açık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik sert açıklamalarına ve tehditlerine de değinen Peskov, dünyanın artık Trump'ın "sert" söylemlerine alıştığını ifade ederek, Trump'ın Rusya'ya yönelik söylemlerine rağmen bir barış anlaşması arayışını sürdürmeye devam ettiğine dikkat çekti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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