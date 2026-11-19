Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üçlü zirvenin ardından yaptığı açıklamada, "Görüşme açık ve çok faydalıydı, tamamen açık bir ortamda gerçekleşti ve bu da birbirimizi daha iyi anlamamızı sağladı. Genel olarak çok faydalıydı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı