Putin, üçlü zirvenin ardından görüşmenin açık ve çok faydalı geçtiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçlü zirvenin ardından yaptığı açıklamada görüşmenin açık ve çok faydalı geçtiğini söyledi. Putin, tamamen açık bir ortamda gerçekleşen görüşmenin birbirlerini daha iyi anlamalarını sağladığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üçlü zirvenin ardından yaptığı açıklamada, "Görüşme açık ve çok faydalıydı, tamamen açık bir ortamda gerçekleşti ve bu da birbirimizi daha iyi anlamamızı sağladı. Genel olarak çok faydalıydı" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı