Putin, sınır bölgelerindeki durumu değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'daki Novo-Ogaryovo'da Güvenlik Konseyi, hükümet yetkilileri, kolluk kuvvetleri başkanları ile Belgorod, Bryansk ve Kursk bölge başkanlarıyla görüştü. Putin, "Asıl görev, elbette düşmanı topraklarımızdan çıkarmaktır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, yetkililerle yaptığı görüşmede, "Toplantımızın konusu Rusya'nın sınır bölgelerindeki durum: Bryansk, Belgorod ve Kursk bölgeleri. Meydana gelen olayların bir değerlendirmesi mutlaka yapılmalıdır ve bu yapılacaktır. Ancak şu anda asıl önemli olan, mevcut zamanda gelişen ve durumun gelişimine ilişkin tahminlere dayanan mevcut sorunları çözmektir. Elbette Savunma Bakanlığı'nın önünde duran temel görev, düşmanı topraklarımızdan kovmak ve Sınır Hizmetleri ile birlikte devlet sınırının güvenilir bir şekilde korunmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZI DESTEKLEMELİYİZ"

Putin, bölgede yardıma ve korunmaya ihtiyacı olan halkın da desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Federal Güvenlik Servisi, Rus Muhafızları ile birlikte terörle mücadele durumunu ve düşmanın sabotaj ve keşif gruplarına karşı etkili bir mücadele sağlamalıdır. Rus Muhafızlarının da kendi savaş görevleri vardır. Sivil birimler güvenlik güçlerine ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamakla yükümlüdür. Her şeyi sıralamayacağım ama bu kesinlikle sanayi, ulaşım, inşaat, ilaç ve mali destekle ilgilidir. Son olarak, ilgili bölgelerin liderleriyle birlikte herkes asıl göreve odaklanmalıdır. Bu da yardıma ve korunmaya ihtiyacı olan halkımızı desteklemektir" diye konuştu.