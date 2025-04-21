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Putin, Paskalya Ateşkesinin Sona Erdiğini Açıkladı

Putin, Paskalya Ateşkesinin Sona Erdiğini Açıkladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile yapılan Paskalya Bayramı ateşkesinin sona erdiğini belirtti. Ateşkese her zaman olumlu yaklaştıklarını ifade eden Putin, Ukrayna'nın da benzer bir tutum sergilemesini beklediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile varılan Paskalya Bayramı ateşkesinin sona erdiğini belirterek, "Ateşkese her zaman olumlu yaklaşıyoruz, bu nedenle böyle bir girişimde bulunduk" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya ve Ukrayna arasında Paskalya Bayramı nedeniyle ilan ettiği ateşkes sona erdi. Putin, Rusya'nın her türlü barış girişimine açık olduğunu belirterek, Ukrayna'dan da benzer bir tutum beklediğini söyledi.

Putin, "Ateşkese her zaman olumlu yaklaşıyoruz, bu nedenle böyle bir girişimde bulunduk. Her zaman her türlü barış girişimine olumlu yaklaştığımızı söyledik. Kiev rejiminin temsilcilerinin de aynı şekilde düşüneceğini umuyoruz" dedi. - MOSKOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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