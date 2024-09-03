Putin, Moğolistan'da resmi törenle karşılandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da resmi törenle karşılandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emrine rağmen Moğolistan'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Dün akşam saatlerinde Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a gelen Putin, bugün Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh tarafından resmi törenle karşılandı. Rus lider, başkent Ulan Batur'un merkezindeki Sukhbaatar Meydanı'nda düzenlenen resmi karşılama töreninde iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından karşılama kıtasını selamladı. Daha sonra Putin ve Khurelsukh'a, iki ülke heyetleri tanıtıldı.

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 17 Mart 2023 tarihinde UCM Başsavcısı Karim Khan'ın talebi üzerine Putin hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. - ULAN BATUR