Putin, Kiev ve Avrupa'nın Ukrayna çatışmasında uzlaşmaya hazır olmadığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna meselesine gelince Kiev ve Avrupa'nın çatışmayı çözmek için henüz uzlaşmaya hazır olmadığını ifade etti. Putin, bu sözlerle çözüm için gereken uzlaşmanın Kiev ve Avrupa tarafında henüz oluşmadığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna meselesine gelince, Kiev ve Avrupa çatışmayı çözmek için henüz uzlaşmaya hazır değil" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı