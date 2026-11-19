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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna meselesine gelince, Kiev ve Avrupa çatışmayı çözmek için henüz uzlaşmaya hazır değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı