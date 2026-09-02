Putin'den Zelenskiy'ye Sert Tepki: 'Devlet Terörü Girişimi'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya hava sahasının sivil havacılık için güvensiz olduğu yönündeki uyarısı hakkında, "Bu açıkça söylendiyse, doğrudan devlet terörüne yönelik bir girişimdir" dedi. Putin, Rusya'da Ukrayna tehdidi kaynaklı herhangi bir sivil havacılık trajedisi yaşanması halinde bunun karşılıksız kalmayacağını belirterek, "Nasıl karşılık vereceğimizi buluruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya hava sahasının sivil havacılık için güvensiz olduğu yönündeki uyarısı hatırlatılan Putin, bu açıklamadan henüz haberdar olmadığını belirterek, "Bu açıkça söylendiyse, doğrudan devlet terörüne yönelik bir girişimdir" dedi. Rusya'da Ukrayna tehdidi kaynaklı herhangi bir sivil havacılık trajedisi yaşanması halinde bunun karşılıksız kalmayacağının altını çizen Putin, "Nasıl karşılık vereceğimizi buluruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Ukrayna yönetiminin Rusya'dan müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve liderler düzeyinde görüşmeler yapılmasını talep ettiğini aktaran Putin, "Teröristlerle müzakere yapılmaz" ifadelerini kullandı.

Putin'den Almanya'nın suçlamalarına yanıt

Putin, bir soru üzerine Almanya'nın geçtiğimiz ay Leipzig Havalimanı'nda yaşanan dron saldırısından ülkesini sorumlu tutmasını da değerlendirdi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in siyasi olarak zor durumda olduğunu, ülkesinin çıkarlarını savunmadığını ve Almanya ekonomisinin kötüye gittiğini söyleyen Putin, "Bu durumu açıklamanın tek yolu var. Saldırganlıkla suçladıkları Rusya'ya karşı koymak gerektiğini söylemek. Bunun için de bazı iddialar ortaya attılar" diye konuştu. Alman makamlarının daha önce Rusya'yı Nord Stream (Kuzey Akım) boru hattını sabote etmekle suçladığını hatırlatan Putin, "O zamanlar Avrupa'ya gaz satmakla ilgilendiğimizi düşünürsek, böyle bir saçmalığın akıllarına nasıl gelebileceğine şaşırmıştım. Şu anda da gaz tedarik etmeye hazırız; tek yapmaları gereken bir düğmeye basmak, o düğmeye basma kararını almak. Ancak cesaretleri yok, çünkü Amerikan yaptırımları var, hepsi bu" şeklinde konuştu.

"Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarına karşılık veriyoruz"

Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısını hedef alan saldırılarına yönelik misilleme talimatı verdiğini kaydeden Putin, "Onlar bizim enerji altyapımızı hedef alıyor. Biz de aynı şekilde karşılık veriyoruz" dedi. Ukrayna saldırılarında bazı rafinerilerin hasar gördüğünü doğrulayan Putin, "Sadece bu gece üç petrol rafinerisine yeniden saldırmaya çalıştılar. Ancak başarılı olamadılar. Çünkü artık bu tesisler artık daha iyi korunuyor" diye konuştu. Putin, zarar gören enerji altyapısındaki onarım çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

"Barışçıl çözüm için bazı müzakerecilere ihtiyacımız olacak"

Putin, "Rusya'nın neden Ukrayna yönetimini doğrudan hedef almadığı" yönündeki soruya ise, "Sorunları çözmek için bazı insanlara ihtiyacımızın olduğu düşüncesinden yola çıkıyoruz" yanıtını verdi. Putin, "Eğer meseleleri 'ekonomimizi 40 gün içinde yok etmek', 'Rusya'ya diz çöktürmek' veya bize 'yeni bir stratejik darbe indirmek' yerine barışçıl yollarla çözmek istediklerine karar verirlerse, o zaman bazı müzakerecilere ihtiyacımız olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Donetsk bölgesinde 270 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldık"

Rusya'nın son zamanlarda cephede önemli başarılara imza attığını kaydeden Putin, "Yalnızca Ağustos ayında Rus güçleri Donetsk bölgesinde 270 kilometrekarelik alanı ve 15 yerleşim birimini kontrol altına aldı" diye konuştu. Ukrayna ile müzakere sürecinin "büyük ölçüde durmuş" olduğunu ifade eden Putin, buna rağmen Moskova'nın sürece olumlu katkı sağlayabilecek girişimlere karşı olmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı