Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Soçi'de görüşmenin yapılacağı binanın kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle Soçi kentine geldi. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüşmenin yapılacağı binanın kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin daha sonra görüşmeye geçti. Soçi'de yapılan görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri, Ukrayna krizi, Tahıl Anlaşması'nın yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı. - SOÇİ