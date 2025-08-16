Putin, Alaska'da Trump ile Görüştükten Sonra Sovyet Pilotlarının Mezarlığını Ziyaret Etti

Putin, Alaska'da Trump ile Görüştükten Sonra Sovyet Pilotlarının Mezarlığını Ziyaret Etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından Fort Richardson Mezarlığı'na geçti. Putin, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin müttefik ülkelere savaş malzemesi sağladığı Lend-Lease anlaşması kapsamında Alaska-Sibirya ekipman taşırken üzerinde hayatını kaybeden Sovyet pilotların ve denizcilerin mezarlarına çiçek bıraktı. Putin, daha sonra Alaska'daki Başpiskopos Alexei Trader ile ayaküstü sohbet etti. - ALASKA

