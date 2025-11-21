Haberler

Putin, ABD'nin Barış Planını Değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için sunduğu 28 maddelik barış planının nihai barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğine inandığını açıkladı. Putin, planın müzakereleri hakkında ABD'nin henüz kapsamlı görüşmeler yapmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen 28 maddelik barış planına ilişkin, "Bunun nihai barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğine inanıyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen 28 maddelik barış planına ilişkin açıklama yaptı. Putin, başkent Moskova'da katıldığı güvenlik konseyi toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump ile Ağustos ayında ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatarak, söz konusu önerilerin burada müzakere edildiğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı, "Başkan Trump'ın Ukrayna'daki sorunu çözmeye yönelik barış planı Alaska'daki görüşmeden önce de tartışılmıştı. Bu görüşmeler sırasında Amerikan tarafı tıpkı dedikleri şekilde bizden belirli tavizler vermemizi ve esneklik göstermemizi istedi. Alaska'daki görüşme sırasında bizim için bazı karmaşık konular ve zorluklar olmasına rağmen, bu önerilerle hemfikir olduğumuzu teyit ettik" dedi.

Putin, 28 maddelik barış planını Trump ile görüşmesindeki başlıkların "modernize edilmiş hali" olarak nitelendirerek, "Metin elimizde ve bunun nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğine de inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, Ukrayna'nın daha önce sunulan önerileri reddettiğinin de altını çizerek ABD'nin henüz söz konusu barış planına ilişkin Rus tarafı ile kapsamlı bir şekilde görüşme gerçekleştirmediğini belirtti. Putin, "Bu metin bizimle herhangi bir kapsamlı şekilde görüşülmedi. Nedenini tahmin edebiliyorum, bence ABD henüz Ukrayna tarafının onayını alamadı. Ukrayna buna karşı" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
