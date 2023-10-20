Pursaklar Belediyesi Muhtarlar Günü'nü kutladı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarları onuruna yemek düzenledi. Belediye tarafından kırsal ve merkezde görev yapan muhtarlar için yemek programı düzenlendi. Başkan Çetin, muhtarlarla bir araya gelerek günlerini kutladı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarları onuruna yemek düzenledi.

Pursaklar Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kırsal kesimde ve merkezde olmak üzere 21 mahallede görev yapan mahalle muhtarları onuruna yemek verildi. Yemek programına katılan Kaymakam Esengül Korkmaz Çiçekli ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tüm masaları gezip, muhtarlarla tek tek selamlaşarak günlerini kutladı.

Programda konuşan Başkan Çetin, "Göreve başladığım ilk günden itibaren bu ilçeyi beraber yöneteceğimizi ifade ettim. Bu nedenle siz değerli muhtarlarımızın fikirleri, önerileri benim için çok değerli. Ne mutlu ki belediyemizle her daim birlikte hareket eden ve ortak istişarelerde bulunan muhtarlara sahibiz. 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle milletimize hizmetkar olma yolunda gecesini gündüzüne katarak görevinin başında olan tüm muhtarlarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, programının ardından 21 mahalle muhtarına hediyeleri takdim ederek, hatıra fotoğrafı çekildi. - ANKARA