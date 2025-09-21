Portekiz Filistin Devletini Resmen Tanıdı

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin devletini resmen tanıdıklarını duyurdu. Filistin, son 24 saat içinde 4 ülke tarafından resmen tanındı.

Filistin'i son 24 saat içinde resmen tanıyan ülke sayısı 4'e yükseldi. İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın ardından Portekiz de Filistin devletini resmen tanıdı. Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığını duyurarak, "kalıcı barış için tek çözüm olan iki devletli çözümü desteklediklerini" ifade etti.

Önümüzdeki günlerde ABD'nin New York kentinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Fransa ve Belçika'nın da Filistin devletini tanıması bekleniyor. - LİZBON