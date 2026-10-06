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Polonya Kara Kuvvetleri Müfettişi Fajkowski, Bayraktaroğlu tarafından kabul edildi

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Polonya Kara Kuvvetleri Müfettişi Fajkowski, Bayraktaroğlu tarafından kabul edildi
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Polonya Kara Kuvvetleri Müfettişi Tümgeneral Piotr Fajkowski'yi kabul etti. TSK'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Polonya Kara Kuvvetleri Müfettişi Tümgeneral Piotr Fajkowski'yi kabul etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Polonya Kara Kuvvetleri Müfettişi Tümgeneral Piotr Fajkowski'yi kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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