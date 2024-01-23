Üye Girişi
Haberler

Polonya Cumhurbaşkanı, eski İçişleri Bakanı ve Yardımcısı için af çıkardı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, görevi kötüye kullanmak ve yolsuzluğa azmettirmek suçlarından hüküm giyerek hapse giren eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ile Yardımcısı Maciej Wasik için af çıkardı. Kaminski ve Wasik'in önümüzdeki saatlerde salıverilmeleri bekleniyor.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, görevi kötüye kullanmak ve yolsuzluğa azmettirmek suçlarından hüküm giyerek hapse giren eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ile Yardımcısı Maciej Wasik için af çıkardı.

Polonya'da tutuklanmaları protestolara neden olan eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ile Yardımcısı Maciej Wasik için Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, af çıkardı. Polonya Adalet Bakanı Adam Bodnar, söz konusu kişilerin affedilmesi için hukuki bileşenlerin bulunmadığını bildirmesi üzerine Cumhurbaşkanı Duda, anayasanın kendisine verdiği af yetkisini kullanarak Kaminski ve Wasik'in 2016 yılında kesinleşmemiş hapis cezalarını affetti. Kaminski ve Wasik'in önümüzdeki saatlerde bulundukları cezaevlerinden salıverilmeleri bekleniyor.

Duda daha önce de cezalarını affetmişti

Polonya'da 2007-2010 yılları arasında Yolsuzlukla Mücadele Dairesi Başkanlığı (CBA) yaptığı sırada Kaminski ve yardımcısı Wasik hakkında "görevi kötüye kullandıkları" ve "yolsuzluğa azmettirdikleri" suçlamasıyla Varşova Yerel Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Mahkeme 2015'te Kaminski ve Wasik'i suçlu bularak 3'er yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise af yetkisini kullanarak, 2016'da Kaminski ve Wasik'in hapis cezalarını affettiğini açıklamıştı.

Varşova Savcılığı ise Kaminski ve Wasik'in hapis cezaları üst mahkemece kesinleşmeden Cumhurbaşkanı tarafından affedilemeyeceği gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. Polonya Yüksek Mahkemesi ise geçtiğimiz sene haziran ayında Cumhurbaşkanı'nın af yetkisinin bu durumda geçerli olamayacağına hükmederek dosyayı Varşova Bölge Mahkemesi'ne göndermişti. Varşova Bölge Mahkemesi, 20 Aralık 2023 tarihinde Kaminski ve Wasik'i söz konusu suçlardan 2'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Kaminski açlık grevine başlamıştı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 9 Ocak'ta düzenlenen bir törene katılan Kaminski ve Wasik akşama kadar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan çıkmayınca Varşova polisi yerel saatle 19.00 sularında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın düzenleyerek tutuklamıştı. Cezaevine gönderilen Kaminski, siyasi mahkum olarak "açlık grevine" başladığını duyurmuştu. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İçişleri Bakanı Polonya Duda Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Ayaş adayı kim oldu? AK Parti - MHP ortak Ankara Ayaş Belediye Başkan adayı Mehmet Kirazdibi kimdir? 24 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 24 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! AK Parti Pursaklar adayı kim oldu? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Elmadağ adayı kim oldu? AK Parti Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyüp Tekiner kimdir? İsveç NATO üyesi oldu mu? TBMM İsveç'in NATO üyeliğini onayladı AK Parti Kızılcahamam adayı kim oldu? AK Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar kimdir? Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Ocak Antalya'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! AK Parti Güdül adayı kim oldu? AK Parti Ankara Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kimdir? AK Parti Evren adayı kim oldu? AK Parti Ankara Evren Belediye Başkan adayı Hüsamettin Ünsal kimdir? AK Parti Sincan adayı kim oldu? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan kimdir? TBMM İsveç'in NATO üyeliğini onayladı mı? İsveç NATO'ya girdi mi? AK Parti Keçiören adayı kim oldu? AK Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan kimdir? AK Parti Kahramankazan adayı kim oldu? AK Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz kimdir? AK Parti Mamak adayı kim oldu? AK Parti Ankara Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title