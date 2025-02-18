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Polonya Cumhurbaşkanı Duda: ABD'nin Avrupa'da Asker Sayısını Azaltma Niyeti Yok

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: ABD'nin Avrupa'da Asker Sayısını Azaltma Niyeti Yok
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltma planları olmadığını belirtti. Duda, 'Fort Trump' projesinin uygulanma ihtimalini de dile getirdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, "ABD'nin Avrupa'nın bu bölgesindeki faaliyetlerini veya asker sayısını azaltmaya yönelik kesinlikle hiçbir niyeti yok" dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, başkent Varşova'da ABD'nin Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi. Duda, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "ABD'nin özellikle güvenlik bağlamında Avrupa'nın bu bölgesindeki faaliyetlerini veya asker sayısını azaltmaya yönelik kesinlikle hiçbir niyeti yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde "Fort Trump" (Trump Kalesi) olarak adlandırdığı Polonya'da kalıcı bir ABD askeri üssü kurulmasına yönelik planlarının hala hayata geçirilebileceğini umduğunu belirten Duda, "Bugün, Başkan Donald Trump'ın ilk döneminde konuştuğumuz 'Fort Trump' projesinin gerçekleşeceğine ve ülkemizde güçlü bir ABD askeri varlığının kalıcı olacağına dair beklentilerimizi dahi ele aldık" dedi.

Polonya'da halihazırda yaklaşık 10 bin ABD askeri Polonya'da konuşlanmış durumda bulunuyor. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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