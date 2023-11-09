Pınarhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Pınarhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, törende yaptığı konuşmada, Pınarhisar'ın kurtuluşunun tüm Türk milleti için umut ışığı olduğunu belirtti.

Pınarhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayıp, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, törende, Pınarhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü coşku, heyecan ve gurur içinde kutladıklarını bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle andıklarını ifade eden Talay, "Bu önemli günü kutlarken aziz milletimizin bağımsızlık mücadelesini, fedakarlığını ve vatan sevgisini hatırlıyor ve genç nesillere aktarma fırsatı buluyoruz. 101 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yürütülen bu kahramanca mücadele, Pınarhisar'ın kurtuluşuyla neticelendi. Bu önemli zafer, sadece Pınarhisar için değil, aynı zamanda tüm Türk milleti için umut ışığı oldu." diye konuştu.

Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi, tören geçişi yapıldı.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir ilçe, üç köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kofçaz ilçesi, Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık köyü, Lüleburgaz ilçesinin Oklalı ve Düğüncübaşı köyleri ile Vize ilçesinin Devlet Mahallesi'ne 10 Kasım Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kofçaz ilçesi ile Elmacık köyünde 10.00-18.00, Oklalı ve Düğüncübaşı köylerinde 14.00-16.00, Devlet Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.