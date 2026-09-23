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Pezeşkiyan, Gazze'de 80 binden fazla sivilin ölümüyle İsrail'i soykırımla suçladı

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'i gerçek bir terörist gibi suikastlar düzenlemekle ve Gazze'de 80 binden fazla masum sivilin vahşice öldürülmesiyle suçladı. Sözde teknolojilerle soykırım yapıldığını belirten Pezeşkiyan, bağımsız yaşamayı arzuladıklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan: " İsrail, herhangi bir eyaletteki herhangi bir şehrin herhangi bir mahallesini hedef alıyor, gerçek bir terörist gibi suikastlar düzenliyor. Gazze'de 80 binden fazla masum sivil vahşice öldürüldü. Sahip oldukları sözde teknolojileri kullanarak soykırım yapıyorlar. Sonra da başkalarını terörist diye damgalıyorlar. Biz mi istikrarsızlığın kaynağıyız? Biz sadece bağımsız yaşamayı arzuluyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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