Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna tarafının müzakerelere hazır olduğuna dair herhangi bir sinyal olmadığını belirterek, "Kimse Ukrayna tarafından herhangi bir sinyal alamadı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna tarafının müzakerelere hazır olduğuna dair herhangi bir sinyal olmadığını belirterek, "Kimse Ukrayna tarafından herhangi bir sinyal alamadı. Ukrayna tarafının bu konuyu müzakere etmesinin hukuken imkansızlığından hareket ediyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakere planlarına dair gazetecilere değerlendirmede bulundu. Peskov, Ukrayna tarafında Rusya ile müzakerelere hazır olduğuna dair herhangi bir işaret olmadığını ifade etti. Peskov, "Kimse Ukrayna tarafından herhangi bir sinyal alamadı. Ukrayna tarafının bu konuyu (savaşı) müzakere etmesinin hukuken imkansızlığından hareket ediyoruz" diye konuştu.

Ukrayna ile krizin müzakere masasında çözülmesi ihtimaline değinen Peskov, bu durumda yeni "bölgesel gerçeklerin" gözardı edilemeyeceğini ve Rusya'nın hedeflerine ulaşmasının öncelikli olduğunu vurguladı. Peskov, "Rusya'da artık bazı gerçekler var, yani yeni Rusya toprakları. Rusya Federasyonu'nun kimsenin gözardı edemeyeceği ve Rus tarafının asla vazgeçemeyeceği Anayasası var. Bunlar çok önemli gerçekler. Bir de Rusya'nın özel askeri operasyon sırasında gerçekleştirdiği belirli hedefleri var. Ukrayna rejiminin uygun durumu ve uygun tavrı göz önüne alındığında bu sorun, müzakere masasında görüşülebilir. Ancak bu durumda asıl mesele hedeflerimize ulaşmak. Bu bizim mutlak önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

"Putin ile masaya oturulamaz" hükmünün yer aldığı kararname

Rusya Eylül ayında Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak ettiğini ilan etmişti. Ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ekim 2022'de imzaladığı bir kararnamede "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere yapılamaz" ifadesine yer verilmişti. - MOSKOVA