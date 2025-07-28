Rusya ve Türkiye Liderleri Görüşme Durumu

Rusya ve Türkiye Liderleri Görüşme Durumu
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin ve Trump ile görüşme yapabilme açıklamasına değinerek "Yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında görüşme planlanmıyor, ancak gerekmesi halinde hiç gecikilmeden...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin ve Trump ile görüşme yapabilme açıklamasına değinerek "Yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında görüşme planlanmıyor, ancak gerekmesi halinde hiç gecikilmeden bir görüşme düzenlenebilir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz cuma günü yaptığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirmeyi düşündüğü açıklamasına değindi. Peskov, "Putin'in programında yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirilmesi yer almıyor, ancak ihtiyaç olması durumunda bunu saatler içinde gerçekleştirebiliriz. Türkiye'deki dostlarımızla saatler içinde üst düzey görüşmeler gerçekleştirme kabiliyetine sahibiz. Gerekirse hiçbir erteleme olmadan bir görüşme düzenlenebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamasında, Putin ve Trump ile görüşmeler gerçekleştirerek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Putin'i, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış müzakerelerinin gerçekleştirildiği İstanbul'da bir araya getirme niyetinden bahsetmişti.

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış müzakereleri

Rusya ve Ukrayna arasında düzenlenen 3'üncü tur barış müzakereleri ise geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul'da yapılmıştı. Çırağan Sarayı'nda yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, iki ülke asker ve sivil esirlerin takasında anlaşmaya varmıştı. İstanbul aynı zamanda önceki 2 barış müzakerelerine de ev sahipliği yapmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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