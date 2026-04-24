Peskov: "Putin, Miami'ye gidebilir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Miami'deki G20 Zirvesi'ne katılabileceğini ifade ederek, "Rusya Miami'deki G20 Zirvesi'nde temsil edilecek. Putin, Miami'ye gidebilir" dedi.

Adı açıklanmayan bir ABD yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Miami'de gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de davet etmeye hazırlandığını duyurmuştu. İddiaya, Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Miami'deki G20 Zirvesi'ne katılmasının çok faydalı olacağını kaydederek, Putin'in zirveye katılıp katılmayacağının henüz belli olmadığını sözlerine ekledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, "Rusya Miami'deki G20 Zirvesi'nde temsil edilecek. Putin, Miami'ye gidebilir" dedi. Başka bir Rus yetkilinin de zirvede Rusya'yı temsil edebileceğini kaydeden Peskov, Rusya'nın her halükarda zirvede gerektiği gibi temsil edileceğini belirterek, Moskova'nın G20'yi, dünyada ortaya çıkan krizler göz önüne alındığında çok önemli gördüğünü sözlerine ekledi.

Bu yılki, G20 Zirvesi ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde 14-15 Aralık'ta gerçekleştirilecek. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı