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Peskov, Kongre'nin Trump'ın barış çabalarını engellemesini ABD'nin iç meselesi saydı

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ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçiler her iki kanattaki çoğunluğu Demokratlara kaptırdı; Kremlin, Trump'ın barış çabalarını sürdüreceğini umduğunu açıkladı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Kongre'nin bu çabaları engelleyip engelleyemeyeceği sorusuna 'Bu, ABD'nin iç meselesidir' dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'deki ara seçimleri ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Trump görevini sürdürmeye devam ediyor. Barış çabalarını da sürdüreceğini içtenlikle umuyoruz" dedi.

ABD'de dün düzenlenen Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin her iki kanatta da çoğunluğu Demokratlara kaptırmasının ardından Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'nin Trump'ın barış çabalarını engelleyip engelleyemeyeceği konusunda bir soruya "Bu, ABD'nin iç meselesidir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonrası politikasına ilişkin beklentilerini aktaran Peskov, "Başkan Trump görevini sürdürmeye devam ediyor. Barış çabalarını da sürdüreceğini içtenlikle umuyoruz. Üçlü görüşmelerin bir sonraki turu oldukça yakında gerçekleştirilecek ve (ABD First Lady'si) Melania Trump'ın barış çabaları başarılı oldu. Tüm bunların devam etmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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