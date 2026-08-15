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Kaymakam Öztürk, Paşakent Mahallesi Muhtarlığını Ziyaret Etti

Kaymakam Öztürk, Paşakent Mahallesi Muhtarlığını Ziyaret Etti
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Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, Paşakent Mahallesi Muhtarlığı'nı ziyaret ederek Muhtar Nurten Sarıaltın'dan mahallede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede kültür gezileri, sosyal destek faaliyetleri ve vatandaşların ihtiyaçları ele alındı. Kaymakam Öztürk, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine dikkat çekti.

Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, Paşakent Mahallesi Muhtarlığı'nı ziyaret ederek mahallede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Paşakent Mahalle Muhtarı Nurten Sarıaltın ile bir araya gelen Kaymakam Öztürk, muhtarlık bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Görüşmede mahalle sakinlerine yönelik düzenlenen kültür gezileri, yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmaları ve muhtarlığın diğer faaliyetleri ele alındı.

Muhtar Nurten Sarıaltın, mahallede sürdürülen çalışmalar ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Kaymakam Öztürk'e bilgi verdi.

Kaymakam Öztürk, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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