Vatikan: 'Papa 14. Leo ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio arasındaki görüşme samimi geçti'

Vatikan Basın Ofisi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Basın ofisinden yayımlanan bildiride, taraflar arasında samimi bir atmosferde geçen görüşmeler kapsamında Vatikan ile ABD arasındaki iyi ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak taahhütlerin yinelendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca savaş, siyasi gerilimler ve insani krizlerin yaşandığı bölgeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Görüşmede, siyasi ve askeri gerilimlerin sürdüğü İran ve Lübnan'ın yanı sıra Afrika kıtasındaki çeşitli ülkelerdeki durumun da ele alındığı kaydedildi. Bildiride ayrıca son dönemde ABD ile ilişkilerinde gerilim yaşayan Küba'ya ilişkin başlıkların da görüşüldüğü aktarıldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir yıl aradan sonra Katolik Kilisesi'nin lideri ile ABD Başkanı Donald Trump kabinesinden bir yetkili arasında yapılan ilk temas olmuştu. İkili yaklaşık yarım saat görüşmüştü.

Trump, Papa'ya tepki göstermişti

Bu gelişme, Trump ile Papa 14. Leo arasında yakın zamanda yaşanan gerginliklerin ardından geldi. İlk ABD'li papa olan Leo, ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşına ve Trump yönetiminin sert göçmen politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle Trump'ın tepkisini çekmişti. Trump, dün yaptığı açıklamada Papa 14. Leo'ya bir mesajı olup olmadığı sorusuna, "Kendisi, sanırım İran'ın nükleer silaha sahip olabileceğini söylüyordu. Ama ben olamazlar diyorum. Çünkü olursa, bütün dünya rehin alınır. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Tek mesajım bu" cevabını vermişti. ABD Başkanı Nisan ayında da "İran'da ne olduğunu anlamıyor, savaş hakkında konuşmamalı" açıklamasını yapmıştı. - VATİKAN

