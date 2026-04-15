Haberler

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir, Tahran ziyaretinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki temaslar ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in Tahran ziyareti kapsamında temasları devam ediyor. Munir'in Tahran'a varışında havalimanında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından karşılanmasının ardından iki ülke yetkilileri arasında görüşmelere geçildi. Temaslarda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı Güney Asya'dan sorumlu Genel Müdürü Muhammed Rıza Behrami ile Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de hazır bulundu. Ayrıca İran basınına göre, görüşmede iki ülke arasındaki temasların yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alınmasının, Pakistan heyetinin ziyaret kapsamında İran yönetimine ABD'den bir mesaj iletmesinin ve müzakerelerin bir sonraki turuna ilişkin taraflar arasında koordinasyon sağlanmasına yönelik temaslarda bulunulmasının beklendiği ifade edildi.

Mesaj trafiği Pakistan üzerinden

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün düzenlendiği haftalık basın toplantısında, İran ile ABD arasında yürütülen temaslarda mesajların yalnızca Pakistan aracılığıyla iletildiğini belirterek, "Heyetimizin Pazar günü Tahran'a dönmesinden bu yana Pakistan üzerinden çok sayıda mesaj alışverişi yapıldı. Bugün de büyük ihtimalle Pakistan'dan bir heyeti ağırlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İslamabad'daki müzakereler sonuçsuz kalmıştı

İran ile ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da yürütülen müzakereler, 11 Nisan'da İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in başkanlığında başlamış, birkaç tur halinde toplam 21 saat sürmüştü. Ancak İran tarafının açıklamalarına göre, bazı başlıklarda mutabakat sağlanmasına rağmen ABD'nin "aşırı" talepleri nedeniyle görüşmeler sonuçsuz sona ermişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
