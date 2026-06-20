Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran görüşmelerine katılmak üzere İsviçre'ye gidecek

Pakistanlı bir yetkili, Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılacak teknik düzeydeki görüşmelere katılmak üzere yarın İsviçre'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Pakistanlı yetkililer, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ABD ile İran arasında yarın İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında yapılması planlanan teknik düzeydeki görüşmelere katılmak üzere İsviçre'ye resmi ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiğini bildirdi. Adı açıklanmayan bir yetkili, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in de Başbakan Şerif'e eşlik edeceğini ifade etti.

ABD-İran çatışmasında arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan, her iki tarafa da sıklıkla ateşkese uyma çağrısında bulunmuştu. Pakistanlı yetkililer, bu süreçte diplomatik çözüm için baskı yapmak amacıyla birçok kez İran'ın başkenti Tahran'a üst düzey diplomatik ziyaretler gerçekleştirmişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı