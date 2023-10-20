Özvatan Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vatandaşlarla Buluştu

Özvatan Kaymakamı Mine Kurt ve Belediye Başkanı Halit Demir, ilçedeki bir çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kurt, toplantıda ilçeye katkı sağlamak için Başkan Demir ve muhtarlarla koordineli çalışacaklarını belirtirken, Başkan Demir de vatandaşlara yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Özvatan Kaymakamı Mine Kurt ve Belediye Başkanı Halit Demir, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurt, ilçedeki bir çay bahçesindeki tanışma toplantısında yaptığı konuşmada, Özvatan'da görev yapmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

İlçeye katkı sağlayabilmek için Başkan Demir ve muhtarlarla koordineli çalışacaklarını ifade eden Kurt, vatandaşların memnuniyetinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Başkan Demir de vatandaşlara ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Toplantıya, daire amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.