Haberler

Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamaların iftira niteliği taşıdığını belirterek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Başkan Çerçioğlu, yazılı bir açıklama yaparak, Özgür Özel'in şahsını hedef alan açıklamalarının gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliği taşıdığını belirtti. Çerçioğlu, açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından şahsımı hedef alan; gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Özlem Çerçioğlu, hukuki, fiili veya somut bir dayanağı bulunmayan bu ifadelerin kişilik haklarını ihlal ettiğini, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığını ve kamu düzenini zedelediğini savundu. Bu tür açıklamaların demokratik siyaset anlayışı ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı. Kamu görevi yürüttüğünü belirten Çerçioğlu, şahsına ve temsil ettiği makama yöneltilen ithamların karşılıksız bırakılmayacağını, iftira, karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan tüm girişimlerin yargı mercilerinin takdirine sunulduğunu kaydetti.

Haber: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi için bu akşam İstanbul'a geliyor
Yakakent'te bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi

Sürücünün üzerinden çıkan cihaz, öyle böyle değil
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi için bu akşam İstanbul'a geliyor
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık