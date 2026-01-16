Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Yılın Kadınları Ödül Töreni'ne katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin 'Yılın Kadınları 2025' ödül töreninde, Saraçhane Öğrencileri Hareketi'ne ödül takdim etti. Özel, kadın hakları mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneğinin bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiği "Yılın Kadınları 2025" ödül törenine katıldı.

Pera Müzesi Oditoryumu'nda düzenlenen törende, Özel, Saraçhane Öğrencileri Hareketi'ne ödül takdim etti.

Özel, burada yaptığı konuşmada, "Kendileri vermiyor olsa herhalde bu ödülü en başta alması gereken SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği olurdu." ifadesini kullandı.

Kadın hakları mücadelesinin önemine değinen Özel, şunları söyledi:

"Ödülü vereceğim arkadaşlara (Saraçhane Öğrencileri Hareketi) inanılmaz minnettarım. 19 Mart günü biz çağrı yaptığımızda 'Ne olacaksa bu akşam olacak' dedik. Saraçhane'nin önü bomboştu, CHP'li 3-4 bin kişi Vatan Caddesi'ndeydi. İstanbul Üniversitesi'nin önünde gençler vardı. Onların da önünde bariyer vardı. O iki bariyer peşi sıra kırılıp da 6-7 bin kişi o meydana gelmeseydi ve oradan 'Biz buradayız, gelin' demeselerdi, o meydan o gece 110 bin, pazar akşamı da 1 milyon 100 bin kişi olmaz, her şey mahvolurdu. Şu anda umut varsa bu arkadaşların sayesinde var."

