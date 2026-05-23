Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, parti genel merkezinde yapılan kapalı grup toplantısında 95 oyla yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçildi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde CHP TBMM Kapalı Grup Toplantısı yapıldı.

Özgür Özel, toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma gibi mazeretleri nedeniyle katılamayan 42 milletvekilinden 15'inin Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi.

CHP'nin Meclis'te 138 milletvekili bulunuyor.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
