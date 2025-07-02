Özgür Özel, Saraçhane'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitinginde Konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenen mitinge katıldı.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partililer katıldı. Katılımcılara hitap eden Özel, "Bugün yine hep birlikte her şeyin başladığı yerdeyiz. Bugün yine hep birlikte birilerinin planına, tertibine karşı, birilerinin kurduğu kumpas planlarına karşı 'Artık Ekrem bitti, CHP bitti' hesaplarına karşı her şeyin başladığı yerdeyiz, Saraçhane'deyiz. Sevgili gençler, değerli emekçiler, emekliler burada hep birlikteyiz. Gözümün içine bakın, gözünüzün içine bakıyorum. Siz 19 Mart'ta da bir hafta boyunca 7 gün 7 gece Saraçhane'de omuz omuza, yan yana birlikte durdunuz. Gecenin karanlığında adaleti haykırdınız. Birliğimizi, beraberliğimizi savundunuz. İradenizi savundunuz. Seçtiğinizin arkasında durdunuz" dedi.

Ekrem İmamoğlu'na destek veren Özel, "Yasaklamalarla, resim indirmeyle, ses kısmayla, bu milletin gönlünden Ekrem Başkanı sökemezsiniz, yenileceksiniz. Bütün resimleri indirseniz, pankartları toplasanız, bütün sesleri kıssanız da günü gelecek Ekrem Başkan'ın bir vesikalık fotoğrafına yenileceksiniz" ifadelerini kullandı.

'Terörsüz Türkiye' sürecine değinen Özel, "Elbette CHP de tarihsel bir tutarlılıkla terör bitsin, barış gelsin, analar ağlamasın, kimsenin anasının gözünden yaş akmasın, bu ülkenin parası teröre değil hizmete, emekliye, emekçiye, öğrenciye, esnafa, çiftçiye gitsin istiyoruz. Ancak sadece 'terörsüz Türkiye' demekle olmuyor. Terörsüz ve demokratik bir Türkiye istiyoruz. Terörsüz, çetesiz, mafyasız bir hukuk devleri istiyoruz. Biz milletin birliğini, huzurunu savunuyoruz ama bu yapılanlar birliği bozuyor, huzuru kaçırıyor" diye konuştu. - İSTANBUL