Özgür Özel, Sanchez başkanlığındaki divan toplantısına çevrim içi katıldı

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal toplantısına çevrim içi katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in başkanlığındaki Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı Toplantısı'na partisinin genel merkezinden çevrim içi bağlantıyla katıldı.

Kaynak: AA