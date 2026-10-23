Özgür Özel, Sanchez başkanlığındaki divan toplantısına çevrim içi katıldı

Özgür Özel, Sanchez başkanlığındaki divan toplantısına çevrim içi katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in başkanlığındaki Başkanlık Divanı Toplantısı'na katıldı. Özel, toplantıya partisinin genel merkezinden çevrim içi bağlantıyla iştirak etti.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal toplantısına çevrim içi katıldı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in başkanlığındaki Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı Toplantısı'na partisinin genel merkezinden çevrim içi bağlantıyla katıldı.
Kaynak: AA