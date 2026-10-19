Özgür Özel, Muhtarlar Günü'nü kutladı, muhtarlara daha fazla yetkiyi savundu

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasi, milletin sözünü söylediği her yerde yaşar. Bu sözün ilk kapısı ise mahallelerdeki ve köylerdeki muhtarlıklarımızdır. Biz, muhtarlarımızın karar süreçlerinde daha fazla söz sahibi olduğu, yetki ve imkanlarının güçlendirildiği yeni bir yerel yönetim anlayışını savunuyoruz. Halkımızın talepleri için emek harcayan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA