CHP Genel Başkanı Özel, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın Annesi İçin Düzenlenen Cenaze Törenine Katıldı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın hayatını kaybeden annesi Halise Kaya için Buca Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın hayatını kaybeden annesi Halise Kaya için Buca Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İzmir'de; CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın hayatını kaybeden annesi Hali Kaya için Buca Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Kaynak: ANKA / Politika