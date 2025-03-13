Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi

Şişli Belediyesi'nin CHP'li Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın bir kadını darp ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özcan'ın istifasını istedi.

İstanbul Şişli'de CHP Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın iş yerinde bir kadına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Olay, ofiste bulunan bir başka kadının müdahalesiyle sona ererken, Özcan'ın kadının arkasından hakaret etmeye devam ettiği anlar da kameralara yansıdı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN JET HAMLE

Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın bir kadını darp ettiği görüntüler kamuoyuna yansımasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel harekete geçti. Özel'in Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı'yı arayarak Özcan'ın istifasının alınması talimatını verdiği öğrenildi.

Özcan'ın istifa etmemesi durumunda hakkında disiplin işlemlerinin ivedilikle başlatılacağı kaydedildi.