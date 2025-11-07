Özgür Özel, Hikmet Çetin'i Hastanede Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki genel başkanlarından Hikmet Çetin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, bir süredir tedavi gören Çetin'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özel'e, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da eşlik etti.