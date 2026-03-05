Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Haymana'da çiftçiler ve kadınlarla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Haymana Belediyesi'nde düzenlenen iftar programının ardından kadınlarla sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Haymana Belediyesi Hanımlar Lokali ve Eğitim Merkezi'nde kadınlarla bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Özel, Haymana Belediyesince bir otelde düzenlenen iftar programında çiftçilerle buluştu.

Özel, programın ardından Haymana Belediyesi Hanımlar Lokali ve Eğitim Merkezi'nde kadınlarla sohbet etti.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
