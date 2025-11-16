Haberler

Özgür Özel, Gaziantep'te Nizip Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Özgür Özel, Gaziantep'te Nizip Belediyesi'ni Ziyaret Etti
Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Nizip Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Ali Doğan ile görüştü. Nizip, CHP'nin Gaziantep'teki tek belediyesi olarak dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Nizip Belediyesi'ni ziyaret etti.

Özel, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Gaziantep'te beraberindeki heyetle Nizip Belediyesi'nde Belediye Başkanı Ali Doğan ile görüştü.

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Özel, belediye çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Ardından belediye önünde toplanan gruba hitap eden Özel, Gaziantep'te CHP'nin elinde olan tek belediyenin Nizip Belediyesi olduğunu hatırlattı.

İktidar olmak için mücadele verdiklerini belirten Özel, el ele vererek bunu başaracaklarını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özel'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Politika
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
