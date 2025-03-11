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Özgür Özel'e Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi

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Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız" sözlerinin sorulduğu CHP lideri Özel açıklama yapmadı.

Dün Beypazarı Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN ÇIKIŞ

Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavaş, "Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5-3 yıl, belki daha fazla var. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz. Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. Önceliğimiz Ankara, önceliğimiz Ankara'da yaşayan insanların refahı" ifadelerine yer verdi.

BU SÖZLER ÖZEL'E SORULDU

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM'deki grup toplantısı sonrası bir gazeteci "Mansur Yavaş'ın açıklamasıyla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusunu yöneltti. Özel bu soruya yanıt vermek istemedi.

Özgür Özel'e Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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