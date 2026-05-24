Haberler

Özgür Özel, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, TBMM'de milletvekilleri ve partililerle basına kapalı toplantı yaptı. Yarın DEM Parti heyetiyle görüşeceğini belirten Özel, 'Bundan sonra hep buradayız' dedi.

Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi.

Özel, Meclis'te bazı milletvekilleriyle Grup Toplantı Salonu'nda toplantı yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya bazı il başkanları ile partililer de katıldı.

Toplantının ardından bir gazetecinin "Yarın Meclis'te olacak mısınız?" sorusu üzerine Özel, yarın öğleden sonra DEM Parti heyeti ile Meclis'te görüşeceğini söyledi.

Özel, "Bundan sonra hep buradayız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Meriç Ürer
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

Özel'e bir kötü haber daha! TBMM yürüyüşüyle ilgili harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor

Tarihi gün! Bu akşam ortalık yanacak
Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı

Transfere 339 milyon Euro harcayıp Avrupa kupalarına bile kalamadılar
Kılıçdaroğlu’nun ihraç edeceği milletvekili listesinde 10 isim var iddiası ses getirdi

Kılıçdaroğlu'nun ihraç listesi çok uzun!
'Geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti

"Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapmıştı! Tarafını belli etti
Özgür Özel, TOMA'ya çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık

Özel, TOMA'nın üzerinde! Yeni makam odasının adresini verdi
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

Bruno Fernandes Premier Lig tarihine geçti

Bu adamı kimse durduramadı! Yıllarca kırılamayacak rekor artık onun