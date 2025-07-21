Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Taziye
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski genel başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatına ilişkin taziyelerini iletti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.
Özel, telefon görüşmesinde, Kılıçdaroğlu'na, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatından dolayı Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.
Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika