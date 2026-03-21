CHP Genel Başkanı Özel'den "uluslararası hukuk ihlallerine karşı başlatılan imza kampanyası"na destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran'da masum insanların hedef alınmasının, bir okula yapılan saldırıda 165 kız çocuğunun öldürülmesinin insanlık suçu olduğunu belirterek, "uluslararası hukuk ihlallerine karşı başlatılan imza kampanyası"na destek çağrısında bulundu.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Amerika'nın ve İsrail'in düzeni, dünya düzeni değildir. İran'da masum insanların hedef alınması, bir okula yapılan saldırıda 165 kız çocuğunun öldürülmesi insanlık suçudur. Bu suça karşı hukuk ve vicdan zemininde birleşmek zorundayız. Uluslararası hukuk ihlallerine karşı imza kampanyası başlatan Sayın Ahmet Davutoğlu ve Richard Falk'a teşekkür ediyor, adaletten ve çocukların yaşam hakkından yana olan tüm yurttaşlarımızı imza vermeye davet ediyorum."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı

Altında 43 yıl sonra bir ilk
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı

Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?