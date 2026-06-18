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CHP Grup Başkanı Özel, hakkında TBMM Başkanlığına sunulan dokunulmazlık dosyalarını değerlendirdi Açıklaması

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, hakkında TBMM Başkanlığına sunulan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik dosyalara ilişkin, 'Bizim ona bağışıklığımız, aşımız var' dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, hakkında TBMM Başkanlığına sunulan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik dosyalara ilişkin, "Bizim ona bağışıklığımız, aşımız var." dedi.

Özel, Meclis'te gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Bir gazetecinin "Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi, aralarında sizin isminiz de var. Bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Özel, "Bizim ona bağışıklığımız, aşımız var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
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