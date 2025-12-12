Özgür Özel'den canlı yayında çok konuşulacak gaf! Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunurken dili sürçtü. Ekrem İmamoğlu yerine "Ekrem Erdoğan" diyen Özel'in gafı, gülüşmelere yol açtı.
CHP Lideri Özgür Özel, İlke TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Özel, çok sayıda başlığa değindi.
Programa Özel'in dilinin sürçtüğü anlar damga vurdu. Kendisine yöneltilen bir soruya yanıt veren Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin konuşurken yanlışlıkla "Bizim adayımız belli, Ekrem Erdoğan" dedi.
Özel'in gafı gülüşmelere neden olurken; o anlar da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.