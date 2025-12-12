Haberler

Özgür Özel'den canlı yayında çok konuşulacak gaf! Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunurken dili sürçtü. Ekrem İmamoğlu yerine "Ekrem Erdoğan" diyen Özel'in gafı, gülüşmelere yol açtı.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlke TV canlı yayınında cumhurbaşkanlığı adayını açıklarken 'Ekrem Erdoğan' dedi.
  • Özel'in bu ifadesi, Ekrem İmamoğlu yerine yanlışlıkla söylendi.

CHP Lideri Özgür Özel, İlke TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Özel, çok sayıda başlığa değindi.

DİLİ SÜRÇTÜ, "EKREM ERDOĞAN" DEDİ

Programa Özel'in dilinin sürçtüğü anlar damga vurdu. Kendisine yöneltilen bir soruya yanıt veren Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin konuşurken yanlışlıkla "Bizim adayımız belli, Ekrem Erdoğan" dedi.

GÜLÜŞMELERE YOL AÇTI

Özel'in gafı gülüşmelere neden olurken; o anlar da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

salak hiç genel başkan tipi ve zekası yok

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHOROZ KENTLİ:

konuşana değil konuşturana bak

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Yav su salagi haber yapip durmayin mk ülkesinin ürettigi silahin denemesine baliklar korkar diye konuşan kallésten ne hayır gelir Bunlarin ülkeside yok heryere yaniyo mk cocuklari

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNail Deniz:

Allah soyletiyor içinden Erdoğan cı diline vuruyor angut ??

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Talas:

Doğru söylemiş birde CHP'li ler anlasa, adam ya emmi hasan yada Hasan emmi ikisi de aynı demek istemiş

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

