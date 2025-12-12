Özgür Özel'den canlı yayında çok konuşulacak gaf! Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, katıldığı televizyon programında Ekrem İmamoğlu yerine "Ekrem Erdoğan" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, İlke TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Özel, çok sayıda başlığa değindi.

DİLİ SÜRÇTÜ, "EKREM ERDOĞAN" DEDİ

Programa Özel'in dilinin sürçtüğü anlar damga vurdu. Kendisine yöneltilen bir soruya yanıt veren Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin konuşurken yanlışlıkla "Bizim adayımız belli, Ekrem Erdoğan" dedi.

GÜLÜŞMELERE YOL AÇTI

Özel'in gafı gülüşmelere neden olurken; o anlar da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.