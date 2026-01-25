CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısına katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık ederek, CAO çalışmalarını değerlendirip planlamalar yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO), Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti.
CHP basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, CAO Yürütme Kurulu üyeleriyle pazar kampına girdi.
Toplantıda, CAO çalışmalarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar değerlendiriliyor.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika