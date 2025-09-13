Özgür Özel, CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısını Sarıyer'de Yapacak

Haberler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer'deki parti binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve burada Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapacaklarını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Sarıyer'de bulunan parti binasına gelerek açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, "Merkez Yönetim Kurulu toplantısını burada yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer'de bulunan parti binasına geldi. Partililer ile selamlaştıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel çalışma ofislerine geldiğini belirterek, "Çalışma ofisimize geldik. Merkez Yönetim Kurulu toplantısını burada yapacağız. Yarın Serçeşme'deki programımızdan sonra ve yarınki miting programımızdan sonra Ankara'ya gideceğiz. Pazartesi günüde Ankara'daki Merkez Yönetim Kurulumuz toplanacak" dedi. - İSTANBUL

