Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

ÖZGÜR ÖZEL, YENİDEN SEÇİLDİ

CHP 39'uncu Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkanlık seçimi saat 17.30'da sona erdi. Tek aday olan mevcut Genel Başkan Özgür Özel, 1333 oyla yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçildi. Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için başvuruların yarın 08.30'a kadar devam edeceği belirtildi. CHP 39'uncu Olağan Kurultayı, yarın PM ve YDK seçimleri ile devam edecek.