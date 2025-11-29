Haberler

Özgür Özel CHP Genel Başkanı Seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel, bin 333 delegenin oyuyla yeniden genel başkan olarak seçildi. Kurultayda alınan raporlar ve bildirge oy birliğiyle kabul edildi. Özel, parti üyelerinin kararlılığına vurgu yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP 39. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçiminin olduğu ikinci gün sona erdi. Kurultayda açılış konuşmalarının ardından hesap raporları, çalışma raporları ve Kurultay Sonuç Bildirgesi delegelere sunuldu. Görüşlerin alınmasının ardından raporlar ve bildirge, oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı. İlk oyu Özgür Özel kullandı. 2 saat süren oy verme işleminin ardından sayımlar yapıldı ve tek aday olan Özgür Özel, bin 333 delegenin oyuyla yeniden genel başkan oldu.

Sonuçların açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi de sonuçlar açıklandı. 2 milyon üyenin önüne sandığı koyduk. Mahalleden ilçe delegelerini seçtiler. İlçe delegeleri ili seçti. İl sizi seçti. Siz aynı titizlikle öyle bir iş yaptınız ki parti tarihinde bir Genel Başkan'a verilmiş en yüksek oyu vererek aslında Türkiye'ye muazzam bir mesaj verdiniz. Alınan bin 333 oyun 3'ünü bile kendime yazmıyorum. Bu sizin başarınız, sizin kararlılığınız, sizin mesajınız. Bugün başka bir sabaha uyandık. Yarın sabah bambaşka bir Türkiye'ye uyanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir olduğunu, bütün olduğunu, birbirine güvenin tam olduğunu; hedefin iktidar ve yürünen yolda da kararlılığın tam olduğunu gösterdiniz. Ben tarih önündeki sorumluluğumun farkındayım. Omzuma yüklediğiniz yükün farkındayım. Bundan sonra hiçbirimizin bundan öncesinden daha az çalışmaya hakkı yoktur. Hiçbirimiz herhangi bir sebeple yorulmaya, üşenmeye ya da olmayacak ufak tefek şeylerden birbirimizle uğraşmaya, hedeften sapmaya yeltenemeyiz. Çünkü vazife, 100 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar iktidar yapmak, ülkeyi bir kez daha kurtarmak vazifesidir."

Kurultayın son günü olan 30 Kasım'da ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri seçilerek Kurultay çalışmaları tamamlanacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer listesi belli oldu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği iki isim

Transfer listesi belli oldu! İşte istediği iki yıldız isim
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Transfer listesi belli oldu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği iki isim

Transfer listesi belli oldu! İşte istediği iki yıldız isim
Suriyeli bakan İsrail'e meydan okudu

İsrail'in saldırdığı köyde konuştu! Suriyeli bakan meydan okudu
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı

Acun Ilıcalı'dan mutlusu yok
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'daki görevini bıraktı

Süper Lig'de maç sonu istifa! Ünlü hoca görevini bıraktı
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Vedat Muriqi 4 dakikada 2 gol attı, takımı 90+2'de hüsrana uğradı

4 dakikada 2 gol attı, buna rağmen 90+2'de şoku yaşadı
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.