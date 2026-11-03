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Özgür Özel, Bahçeli'ye kardeşi için TBMM'de taziye ziyaretinde bulundu

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Özgür Özel, Bahçeli'ye kardeşi için TBMM'de taziye ziyaretinde bulundu
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye TBMM'deki makamında taziye ziyaretinde bulundu. Bahçeli'nin kapıda karşıladığı görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü ve ziyarete ilişkin açıklama yapılmadı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ederek taziyede bulundu. Bahçeli, Özel ve beraberindeki heyeti kapıda karşıladı. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, Özel ve heyetini kapıya çıkarak uğurladı. Ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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