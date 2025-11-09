Haberler

Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü
Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Azerbaycan'ın Zafer Günü'nün 5'inci yıl dönümü kutlandı, iki ülkenin tarihi bağları vurgulandı ve partiler arası ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı. Özel, ayrıca Azerbaycan Zafer Şehit Evlatları Grubu'na olan ilgisini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre; CHP lideri Özel görüşmede, kardeş ülke Azerbaycan'ın Zafer Günü'nün 5'inci yıl dönümünü kutladı, şehitlere rahmet diledi. Genel Başkan Özel, iki ülkenin tarihi bağlara sahip olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın sevincini de üzüntüsünü de derinden hissettiklerini vurguladı. Özel ve Aliyev, CHP ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda da mutabık kaldı.

CHP lideri Özel, ayrıca, daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir araya geldiği Azerbaycan Zafer Şehit Evlatları Grubunun durumunu sordu. Cumhurbaşkanı Aliyev de bu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, onların iki ülkenin de çocukları olduğunu iletti. Cumhurbaşkanı Aliyev, CHP lideri Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Azerbaycan'a ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
