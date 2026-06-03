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CHP Grup Başkanı Özel, arabulucu 3 milletvekili ile görüştü

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, arabuluculuk için görevlendirilen 3 milletvekili ile makamında bir araya geldi. Görüşme sonrası Milletvekili Engin Altay, 'Siyaset müzakere ve münakaşa işidir' dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, arabuluculuk için görevlendirilen 3 milletvekili ile makamında görüştü.

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile görüştü. Görüşmeden sonra gazetecilerin görüşmelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin sorusuna Milletvekili Altay "Siyaset müzakere ve münakaşa işidir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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